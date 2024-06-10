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Ученые нашли способ выявить деменцию за несколько лет до проявления симптомов

Nature: МРТ-тест выявляет признаки деменции за несколько лет до ее проявления

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Shutterstock

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали новый метод раннего прогнозирования деменции с точностью более 80%. Он представляет собой тест на основе МРТ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Исследователи сфокусировались на изучении сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Это нервная сеть взаимодействующих участков головного мозга, которая активна в состоянии, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, а, напротив, бездействует. С использованием данных МРТ 1,1 тыс. добровольцев они выявили изменения в СПРРМ, анализируя корреляцию мозговой активности.

В рамках научной работы после непродолжительного периода наблюдения за участниками у 81 человека была выявлена деменция.

Специалисты применили алгоритмы искусственного интеллекта для выявления общих факторов и закономерностей среди людей, у которых развилось заболевание. Они обнаружили, что о свидетельствовать о деменции задолго до появления симптомов может нарушение связи между компонентами СПРРМ.

Результаты также показали, что 10-минутное МРТ-сканирование способно предсказать начало деменции примерно за 3,7 года до появления первых симптомов с точностью 80%.

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