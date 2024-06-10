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Стоматолог рассказала, почему вредно перекусывать после обеда

Daily Mail: послеобеденные перекусы мешают минерализации зубов слюной

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Pexels

По мнению стоматолога из США Элли Филлипс, перекусы в течение двух часов после обеда нарушают естественный процесс минерализации зубов слюной. Это, в свою очередь, повышает риск развития кариеса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснила, что слюнообразование подчинено определенным циркадным ритмам — циклическим колебаниям интенсивности различных биологических процессов, происходящих в течение суток. Утром слюна вырабатывается медленнее и имеет низкий рН. Водородный показатель (pH) — это величина, которая используется для характеристики кислотности среды. Низкий pH характерен для кислых субстратов.

После полудня pH слюны становится подходящим для минерализации зубов, то есть их насыщения важными макро- и микроэлементами. По словам Филипс, перекусы после основного дневного приема пищи (обеда) мешают процессу минерализации, тем самым снижая способность слюны предотвращать развитие кариеса.

Стоматолог уточнила, что в течение двух часов после обеда перекусывать не стоит. При этом воздержаться нужно от употребления любой пищи и напитков.

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