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Врач рассказал, как употребление пива влияет на здоровье костей

Гастроэнтеролог Белоусов: злоупотребление пивом повышает риск переломов

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Частое употребление пива может повышать риск ожирения, сахарного диабета, гипертонии и переломов костей. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

«Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья», — сказал Белоусов.

Долгосрочное злоупотребление любым алкоголем связано с повышенным риском развития рака слизистой рта, горла, пищевода, молочной железы и печени.

Врач подчеркнул негативное влияние пива на печень — основной орган, перерабатывающий алкоголь. Не только спирт, но и другие компоненты пива могут повышать риск гепатита, жировой болезни печени, и цирроза.

Также алкоголь угнетает центральную нервную систему и может снизить скорость реакции, вызвать расстройства сна и нарушения координации движений.

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