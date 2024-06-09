Ученые улучшили тест на деменцию

Простой пятиминутный тест 5-COG эффективно выявляет нарушения мышления и памяти у пожилых людей. Это показала работа, опубликованная в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 1258 человек из домов престарелых. Их разделили на две примерно равные группы. Одна получила стандартные обследования, вторая прошла тест 5-COG.

Новый инструмент эффективно выявлял легкие когнитивные нарушения или деменцию. После тестирования 19% пациентов из группы 5-COG получили индивидуальную медицинскую помощь, требуемую при деменции: прошли дополнительную диагностику, получили рецепты на лекарства или консультации специалистов. В группе стандартного обследования доля таких пациентов составила 6,8%.

Результаты означают, что тест 5-COG может стать надежным инструментом для выявления людей с симптомами деменции. Его особенность — независимость от уровня образования пациента. Другие тесты могут обнаружить симптомы деменции у менее образованных людей, что приводит к ненужным тестированиям и стрессу. В новом исследовании 40% участников не имели среднего школьного образования.

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