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Найдена новая причина отложения кальция в аорте

Cell: виновник болезни Альцгеймера связан с отложением кальция в аорте

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Shutterstock

При болезни Альцгеймера в мозге образуются токсичные агрегаты белка амилоида. В новом исследовании ученые выяснили, что его накопление в аорте (крупнейшем кровеносном сосуде) способствует ее сужению. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Trends in Molecular Medicine.

При кальцификации аортального клапана в нем накапливаются микрокристаллы минерала гидроксиапатита. Это приводит к нарушению сердечной функции. После диагностирования заболевания большинство больных живут не более двух лет. Единственное лечение — замена аортального клапана, которая подходит не всем пациентам.

В новом исследовании ученые с помощью электронной микроскопии обнаружили белок амилоид в тканях из аортальных клапанов пациентов. Они предполагают, что повышенный уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) может создавать условия для накопления амилоида. Он, в свою очередь, становится фундаментом для кристаллов гидроксиапатита.

Открытие может означать, что лекарства для борьбы с накоплением амилоида могут быть полезны не только при болезни Альцгеймера, но и для людей с кальцификацией аортального клапана.

Ранее компонент зубной пасты связали с повышенным риском инсульта и инфаркта.

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