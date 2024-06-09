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Ученые выяснили, что мелатонин может предотвратить возрастную слепоту

JAMA: прием мелатонина снижает риск дегенерации желтого пятна сетчатки

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Depositphotos

Американские ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв доказали, что регулярное употребление мелатонина способствует сохранению зрения в преклонном возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Ophthalmology.

Мелатонин — гормон организма, который естественным образом вырабатывается в мозге и помогает нам спать. Многие пожилые люди принимают мелатонин в качестве пищевой добавки, чтобы улучшить свой сон.

Как показали изыскания, мелатонин снижает у пожилых шансы на развитие возрастной дегенерации желтого пятна (ВДЖП) в глазах, которая часто приводит к слепоте.

Желтое пятно или макула — область сетчатки глаза, отвечающая за четкое центральное зрение и цветовосприятие. Ученые-медики много лет пытались найти способ лечения ВДЖП, но не достигли значимого прогресса.

Группа изучила истории болезни более 200 тыс. пациентов, 121,5 тыс. из которых были старше 50 лет. Оказалось, что в группе 50+ возрастная дегенерация желтого пятна встречалась реже у тех, кто принимал добавки с мелатонином.

Также выяснилось, что употребление мелатонина после начала ВДЖП замедляет развитие болезни.

По словам специалистов, они получили научные доказательства эффективности регулярного употребления мелатонина для предотвращения развития и прогрессирования ВДЖП.

Ранее ученые нашли способ улучшить лечение катаракты.

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