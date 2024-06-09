Россиян предупредили о проникновении короеда-вредителя с Дальнего востока

Ученые-энтомологи Сибирского федерального университета исследовали маршруты распространения инвазионного чужеродного короеда — уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford). Оказалось, что этот жук-вредитель распространился с Дальнего Востока через Сибирь за Урал и в приграничные области Казахстана. Это может грозить гибелью пихтовых насаждений на территории России, — об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки РФ.

«В своем природном ареале (Дальний Восток) это короед является фоновым видом и нападает преимущественно на ослабленные и ветровальные пихты. Дальневосточные виды пихт веками эволюционировали вместе с этим насекомым и выработали природные механизмы защиты от него. При проникновении в Сибирь полиграф проявил себя как агрессивный вредитель, способный осваивать здоровые деревья нового для него кормового растения — пихты сибирской. Этот вид пихты, увы, оказался перед пришельцем беззащитным», рассказала «Газете. Ru» соавтор исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем СФУ и Института леса им. В.Н. Сукачева, доктор биологических наук Наталья Кириченко.

Короед уже проник во многие регионы Сибири и за Урал. Также очаги массового размножения уссурийского полиграфа уже не первый год фиксируются в Краснодарском крае.

Ученые подтвердили видовую принадлежность вредителя по жукам и их останкам,

извлеченным из-под коры поврежденных деревьев пихты сибирской.

«Поскольку местные хищники и насекомые-паразитоиды не могут быстро отреагировать и взять под контроль чужеродного уссурийского полиграфа, например, поедая его, человеку необходимо взять на себя роль регулятора его численности и принять все меры по сдерживанию дальнейшего распространения этого опасного чужеродного вредителя в новые регионы», — считает Кириченко.

В работе принимали участие специалисты Сибирского федерального университета, Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Алтайского и Томского государственных университетов, а также Института лесоведения РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда.

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