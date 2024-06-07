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Слушать музыку в компании оказалось полезно для памяти, выяснили ученые

iScience: общий музыкальный опыт улучшает когнитивные функции мозга

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Shutterstock

Международная группа ученых из США и Франции изучила эффект от обмена опытом прослушивания музыки. Оказалось, что когда люди слушают музыкальные произведения не в одиночестве, это повышает удовольствие, улучшает память и делает человека добрее. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Команда провела серию экспериментов, в ходе которых участникам предложили прослушать отрывки из различных композиций. Сеансы проходили в трех разных условиях: в одиночку, в небольшой группе и в большом коллективе. При этом сами слушатели физически находились в разных городах, а эффект присутствия создавался с помощью виртуальной среды.

Результаты всех трех испытаний показали, что участники сообщали о более высоком уровне удовольствия от музыки, когда слушали ее вместе с другими испытуемыми.

Ученые также организовали тесты на оценку социального поведения и когнитивных способностей среди участников эксперимента. Оказалось, что более высокий уровень удовольствия при совместном прослушивании музыки повышает желание людей помогать другим и улучшает память. По словам специалистов, последний эффект может быть связан с активацией системы вознаграждения мозга.

Ранее исследователи выяснили, почему грустная музыка приносит людям удовольствие.

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