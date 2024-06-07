Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера наночастицами куркумина

Ученые из Университета Калабрии в Италии обнаружили, что куркуминсодержащие наночастицы могут ослаблять симптомы нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера и Паркинсона) у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Куркумин — это вещество и пищевая добавка, входящая в состав корня куркумы. Соединение обладает рядом биологических свойств, включая противовоспалительное, антиоксидантное, антипролиферативное, противоопухолевое, иммуномодулирующее, противомикробное, противодиабетическое и нейропротекторное действие.

В рамках исследования ученые давали мышам капсулы, насыщенные наночастицами куркумина. Наночастицы — это твердые частицы вещества диаметром от 1 до 100 нанометров (нм). Преимуществом наночастиц в составе различных пищевых добавок является их быстрая скорость всасывания и высокая биодоступность. Это значит, что в формате наночастиц большее количество продукта будет получено и использовано организмом.

Результаты эксперимента показали, что куркумин снижал воспаление, активировал нейрогенез и препятствовал накоплению неправильно свернутых белков в мозге мышей с болезнью Альцгеймера. Кроме того, лечение наночастицами куркумина в комплексе с рыбьим жиром и сывороточным альбумином снижает окислительный стресс и предотвращает дисфункцию нейронов при болезни Паркинсона.

Ученые подчеркнули, что куркумин модулирует ряд сигнальных путей, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний. Они надеются, что в будущем вещество можно будет использовать для создания новых препаратов для терапии таких болезней у людей.

Ранее особенность слюнных желез связали с симптомами болезни Паркинсона.