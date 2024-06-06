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Россиянам рассказали, как часто можно есть мясо с прослойками жира

Врач Герасимова: мясо с прослойками жира не стоит есть чаще двух раз в неделю

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Нежирное мясо можно есть ежедневно. С осторожностью нужно употреблять стейки: из-за тонких прожилок жира кажется, что мясо постное. На самом деле в них много насыщенных жиров, повышающих риск инсультов и инфарктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог клиники DocMed Мария Герасимова.

«Мясо считается нежирным, если в нем содержится до пяти граммов жира на 100 граммов. Такие продукты можно употреблять ежедневно в рамках в целом сбалансированного рациона. Жирность от 5 до 18 граммов считается средней, такие продукты хороши для периодического употребления 2-4 раза в неделю. Мясо с содержанием жиров более 18 граммов, — это то самое мясо с прослойками, — можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю», — объяснила Герасимова.

Также врач рекомендовала ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю (один небольшой стейк).

«Основная «проблема» мяса — наличие насыщенных жиров, при избыточном потреблении которых может повыситься «плохой» холестерин ЛПНП. При этом повышается сердечно-сосудистый риск. Чтобы уменьшить жирность мяса, старайтесь покупать куски без видимых жировых прослоек, либо обрезайте их перед готовкой. С птицы снимайте кожу. Особое внимание уделите стейкам из красного мяса: из-за тонких прослоек визуально кажется, что жира нет. При этом общая жирность будет очень высокой. Поэтому смотрите на общую жирность продукта», — добавила врач.

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