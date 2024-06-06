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Россиянам рассказали, какие продукты приводят к отекам

Аллерголог Миневич: хлеб и молоко могут приводить к отекам

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Выброс инсулина после употребления выпечки может привести к накоплению жидкости в организме. Также отеки возможны при употреблении молока у людей с его непереносимостью. Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Юлия Миневич. 

К отеку могут приводить разные состояния: повышенное давление в капиллярах, уменьшение содержания в плазме крови белков (альбуминов) или увеличение проницаемости капилляров из-за воспалительного процесса. 

Также влияет питание: углеводы с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладости, выпечка) вызывают резкое повышение уровня инсулина в крови. Это приводит к задержке натрия и воды. Натрием богаты и соленые продукты (закуски, колбасы, консервы, чипсы). Поэтому соль в блюдах лучше заменить на приправы и травы.

Алкоголь может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса, что также приводит к задержке жидкости.

У некоторых людей может быть непереносимость лактозы или аллергия на молочные белки, поэтому молочные продукты могут вызывать у них воспаление и отеки.

Иногда отеки могут быть не видны невооруженным взглядом. На них могут указывать набор веса без явной причины или ощущение тяжести в руках и ногах. Если есть подозрения на то, что отек вызван определенным продуктом, его нужно попробовать исключить из рациона на несколько недель.

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