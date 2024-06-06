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Названы лекарства, которые могут снижать риск разрыва аневризмы

AAN: препараты против увеличенной простаты могут снижать риск разрыва аневризмы мозга

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Shutterstock

Прием лекарств против гипертонии, диабета, атеросклероза или увеличенной простаты может снижать риск геморрагического инсульта из-за разрыва аневризмы головного мозга. Об этом сообщает Американская академия неврологии (AAN).

Аневризма представляет собой локальное расширение кровеносного сосуда, которое может привести к его разрыву. Если это происходит в головном мозге, возникает инсульт с кровоизлиянием (геморрагический).

Ученые проанализировали данные 4879 человек с разрывом аневризмы. Они обнаружили, что четыре лекарства были связаны со снижением риска разрыва аневризмы головного мозга. Лизиноприл (для снижения кровяного давления) был связан со снижением риска разрыва аневризмы на 37%, Симвастатин (для снижения уровня холестерина) — на 22%, Метформин (для снижения уровня сахара) — на 42%, Тамсулозин (для лечения увеличения простаты) — на 45%.

Повышенный риск разрыва аневризмы наблюдался у людей, принимавших Варфарин (препарат для профилактики тромбов), Венлафаксин (антидепрессант), Прохлорперазин (нейролептик), Ко-кодамол (обезболивающее).

Авторы работы сделали поправку на возможные факторы риска: курение, злоупотребление алкоголем, гипертонию и так далее. Ученые подчеркнули, что обнаружили только корреляцию, а не причинно-следственную связь между приемом лекарств и риском разрыва аневризмы.

Ранее врач назвал возможные признаки аневризмы.

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