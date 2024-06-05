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Дания запретит продажу ряда товаров с токсичными «вечными химикатами»

MIM: с 2026 года в Дании прекратят продавать одежду, обувь с веществами ПФАС

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Shutterstock

Правительство Дании объявило о решении ограничить в стране оборот некоторых товаров, при изготовлении которых использовались токсичные вещества группы ПФАС, также известные как «вечные химикаты». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства экологии (MIM) скандинавской страны.

ПФАС — пер- и полифторалкильными соединения, которые применяют в промышленности для придания материалам огнеупорных и водоотталкивающих свойств. Они почти не распадаются естественным путем и могут накапливаться в организме человека. Недавние открытия связывают ПФАС с возникновением серьезных заболеваний, включая рак и пороки развития у новорожденных.

Эти химические вещества по-прежнему широко используемые во всем мире, сохраняются в окружающей среде, накапливаясь по всей пищевой цепочке. Сегодня их находят в рыбе, мясе крупного рогатого скота, овощах и питьевой воде.

По информации датского правительства, с 1 июля 2026 года в стране прекратят продажу одежду, обуви и средств для гидроизоляции, содержащих ПФАС.

Ограничение будет распространяться как на импортную, так и на местную одежду, но не затронет профессиональную или защитную экипировку. Дания уже запретила ПФАС в упаковке пищевых продуктов с 2020 года.

Ранее Новая Зеландия одной из первых стран в мире ввела запрет на оборот косметики с ПФАС.

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