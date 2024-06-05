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Ученые превратили пластиковый мусор в охлаждающую краску

NTU: покрытие из полимерных отходов снизило температуру поверхности на 3°C

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета (NTU) разработали технологию производства охлаждающей краски из переработанного пластика — акрила, труб ПВХ и пенополистирола. Состав снижает температуру покрытой им поверхности. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда смешала пластиковые отходы с сульфатом бария. В ходе 24-часового испытания на крыше здания выяснилось, что краска остается на 1,2°C прохладнее необработанных поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей. Ночью температура покрытия оказалась на 3°C ниже температуры окружающей среды.

По словам исследователей, слой из переработанного пластика отражает около 97,7% солнечной энергии и рассеивает 95% тепла в инфракрасном диапазоне.

Ученые также испытали альтернативный метод, создав пористое пластиковое покрытие. Результаты показали, что вторая версия краски почти не нагревается днем и охлаждается на 2,5°C ночью по сравнению с температурой окружения.

Специалисты отметили, что их разработка позволит не только снизить затраты на охлаждение зданий, но и сократить количество пластиковых отходов.

Ранее ученые изготовили суперконденсатор из куриного жира.

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