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Одиночество искажает чувство времени и заставляет теряться в обществе, выяснили ученые

BJP: изоляция вызывает дизориентацию во времени и нарушает социальное поведение

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Global Look Press

Группа ученых из Великобритании и Франции изучила негативные последствия одиночества для психического благополучия человека. Они выяснили, что отсутствие общения и контактов с другими людьми может привести к социальной дезориентации и нарушению чувства времени. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Psychology (BJP).

Команда опросила более 3,3 тыс. человек, которые были вынуждены соблюдать строгий локдаун в период пандемии COVID-19. Анкета включала 60 вопросов, предназначенных для измерения нарушений ощущения времени и социального поведения.

Исследование показало, что во время пандемии была распространена как социальная, так и временная дезориентация. Многие участники описали чувство неуверенности в том, как вести себя в социальных ситуациях, и ощущение размытости времени. Им было трудно вести счет дням, и они больше тревожились о будущем.

Одним из ключевых выводов стала связь между социальной изоляцией и временной дезориентацией. Участники, которые чувствовали себя более социально изолированными, также чаще испытывали путаницу во времени. Это говорит о том, что ощущение оторванности от других может исказить наше восприятие времени, из-за чего становится труднее вспоминать прошлые события и строить планы на будущее.

«Мы обнаружили, что социальная дезориентация является сильным предиктором временной дезориентации, и вполне вероятно, что между ними существует причинно-следственная связь. Чувство одиночества и изоляции от других, похоже, искажает наше восприятие времени, вызывая чувство потерянности и растерянности, охватывающее прошлое, настоящее и будущее», — объяснил ведущий автор исследования Пабло Фернандес Веласко.

Также выяснилось, что сильнее всего от изоляции пострадали молодые люди в возрасте до 25 лет.

Ранее ученые установили, что здоровый сон уменьшает негативные последствия от одиночества.

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