Российские ученые доказали, что радиация способствует появлению сложных биомолекул

Специалисты сектора астробиологии лаборатории радиационной биологии при Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) совместно с зарубежными коллегами создали нуклеотиды ДНК (сложные природные соединения) с помощью радиации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе института.

В настоящее время в мире проводится широкий спектр исследований в области создания органических соединений. Они составляют основную часть всех живых организмов. Ученые стремятся выяснить, какие химические реакции приводят к образованию органики.

Ученым ОИЯИ удалось получить сложные органические соединения из более простого — формамида (амида муравьиной кислоты) с помощью радиации. Формамид широко распространен в межзвездной и межпланетной средах и состоит из углерода, водорода, кислорода и азота.

Ранее было доказано, что при нагревании формамида можно получить сложные органические соединения, однако российские ученые установили, что радиация повышает эффективность этого процесса. В лабораторных условиях исследователи облучили состоящую из формамида и метеоритов смесь протонами с энергией, сопоставимой с энергией частиц комических лучей. Космическое излучение представляет собой так называемую радиацию в космосе.

Научному коллективу удалось получить нуклеотиды — соединения, состоящие из азотистых оснований, сахаров и фосфатной группы. Отмечается, что последний компонент добавили дополнительно, чтобы создать фрагменты цепочки ДНК или РНК. Нуклеотиды являются элементарными структурными единицами этих длинных и сложных молекул.

Научный сотрудник сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Михаил Капралов рассказал «Газете.Ru», что радиация способна не только разрушать органические соединения, но и эффективно помогать синтезу более сложных из них.

Ученые планируют продолжить исследования непосредственно в космосе. Сейчас ведется подготовка к новому этапу научной работы — астробиологическому эксперименту «Астробио», в ходе которого будет изучаться создание пребиотических соединений из смеси древних горных пород и формамида в условиях открытого космоса.

Ранее российские ученые объяснили магнитные аномалии Урана и Нептуна внеземной молекулой.