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Названо главное преимущество интервального голодания для похудения

Medical Xpress: интервальное голодание соблюдать проще, чем подсчет калорий

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Питание с ограничением по времени (интервальное голодание) для похудения предполагает ограничение калорийности суточного рациона. Однако укладываться в определенные временные рамки проще, чем подсчитывать калории. Об этом изданию Medical Xpress рассказала диетолог и исследователь в области питания из Университета Алабамы Кортни Питерсон.

Диетолог рассказала, что интервальное голодание — это режим питания, при котором периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания строго по определенному времени. Самой популярной является схема 16/8, предполагающая голодание в течение 16 часов.

Специалист объяснила, что в основе похудения лежит главное правило — увеличение расхода калорий при условии ограниченного их поступления. Точно отслеживать количество поступающей с пищей энергии помогает подсчет калорий. Однако такая методика может быть слишком сложной и требовать больших временных затрат.

По эффективности с целью похудения интервальное голодание не лучше и не хуже, чем подсчет и сокращение калорий. Однако главное преимущество первого метода заключается в простоте. По словам Питерсон, соблюдение одного принципа — питания в определенных временных рамках, не создает дополнительную нагрузку на психику и позволяет снижать вес проще.

Ранее эксперты рассказали о методе «30-30-30» для похудения и оздоровления.

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