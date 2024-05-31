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Ученые выяснили, что Южная Корея может лишиться грунтовых вод за 60 лет

STE: запасы грунтовых вод Южной Кореи будут исчерпаны к 2080 году

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Wikimedia Commons

Ученые из Института экологических и энергетических технологий и Университета науки и технологий Пхохана выяснили, что Южная Корея рискует истощить свои грунтовые воды уже к 2080 году. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Расчеты специалистов основаны на новом статистическом методе, который использовали для анализа данных об уровне воды почти с 200 станций поверхностных и глубинных источников на юге Корейского полуострова в период с 2009 по 2020 год.

Первый и второй главные компоненты показали, что характер уровня воды отражает повторяющиеся сезонные изменения и засухи. В то время как грунтовые воды неглубокого горизонта более чувствительны к сезонности осадков, чем к возникновению засухи, грунтовые воды глубокого уровня имеют обратную тенденцию.

Третий основной компонент выявил снижение уровня грунтовых вод на западе Корейского полуострова с 2009 года.

Исследователи полагают, что, если это снижение глубинных грунтовых вод продолжится, не менее 3 млн человек будут жить в неосвоенных или недавно освоенных районах, практически лишенных подземных источников.

Согласно демографическим прогнозам, к 2080 году население Южной Кореи может сократиться с нынешних 52 млн человек до 30 млн. Это означает, что около 10% жителей государства будут вынуждены обитать в засушливых регионах.

Ранее ученые предупредили, что столица Мексики Мехико почти исчерпала запасы питьевой воды.

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