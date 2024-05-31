Найден способ уничтожить «корень» рака поджелудочной железы

Раковые клетки поджелудочной железы используют белок PGLYRP1 для защиты от атаки иммунитета. Эта молекула также используется организмом для борьбы с бактериями. Исследование, опубликованное в журнале Gut, поможет создать лекарства нового поколения для лечения.

Препараты для иммунотерапии, активирующие иммунитет для уничтожения раковых клеток, произвели революцию в онкологии. Однако не все опухоли реагируют на этот вид лечения, среди них и рак поджелудочной железы. Он приводит к летальному исходу у девяти из десяти заболевших. Причина его устойчивости к иммунотерапии изучена не до конца.

Эксперименты на мышах и тканях пациентов показали, что белок PGLYRP1 в избытке присутствует в стволовых клетках рака поджелудочной. Эти клетки ответственны за рост опухоли, образование метастазов и рецидивы заболевания после химио- или лучевой терапии.

«Когда мы устраняем PGLYRP1 из опухолевых клеток, мы видим, что иммунная система реагирует, атакуя их, предотвращая образование первичной опухоли и метастазирования. В настоящее время мы разрабатываем терапию, чтобы блокировать или удалить этот белок. Мы надеемся, что их будет можно объединить с текущими методами для более эффективной атаки на стволовые клетки рака — корень опухоли», — рассказали авторы работы.

Интересно, что белок PGLYRP1 используется иммунной системой для борьбы с бактериями. Это подчеркивает влияние рака на нормальные защитные функции организма.

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