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Стало известно, в каких случаях застенчивость говорит о проблемах с психикой

The Conversation: застенчивость легко спутать с социальной тревожностью

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Depositphotos

Патологическая застенчивость, оказывающая негативное влияние на многие сферы жизни человека, может быть социальным тревожным расстройством. Об этом изданию The Conversation рассказали клинические психологи Кайла Стил и Джилл Ньюби из Университета Нового Южного Уэльса.

Специалисты объяснили, что между обычной застенчивостью и социальной тревожностью есть много общих черт. Как застенчивые, так и социально-тревожные люди склонны избегать стрессовых ситуаций, стремиться угодить другим людям в попытке ослабить беспокойство, а также пытаться мысленно «отстраниться» от непосредственного участия в чем-либо.

Также застенчивые или социально тревожные люди обычно сообщают о схожих физических симптомах стресса. К ним относятся потливость, покраснение лица, дрожь, учащенное сердцебиение и дыхание.

По словам психологов, социальное тревожное расстройство характеризуется постоянным беспокойством о потенциальных общественных взаимодействиях, которое длится более шести месяцев и негативно влияет на все сферы жизни человека.

При этом у застенчивых людей не всегда развивается это психическое нарушение. Чаще всего стеснительность не мешает им вести осмысленную и полноценную жизнь и пребывать в расслабленном состоянии рядом с близкими людьми или на работе. Страдающих социальной тревожностью могут пугать любые социальные взаимодействия.

Ранее ученые назвали простой способ улучшить душевное здоровье у подростков и молодых людей.

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