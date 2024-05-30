Россиянам рассказали, как часто можно есть окрошку

Окрошку на основе кисломолочных продуктов можно есть несколько раз в неделю. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Заправлять окрошку лучше всего нежирной сметаной или йогуртом, рассказала врач. Часто в квасе из магазина много сахара, который способствует набору веса и развитию связанных с ожирением заболеваний. Поэтому промышленного кваса, а также майонеза и колбас в окрошке следует избегать.

«В качестве полезной замены сладкому квасу хорошо подойдет кефир или другой кисломолочный продукт пониженной жирности, например тан, айран, питьевой йогурт или молочная сыворотка», – отметила Стародубова.

Окрошку на основе кисломолочных продуктов, свежих овощей, зелени, диетических сортов мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю. В жаркий день она может заменить обед. Главное – не переедать, стараться разнообразить рацион и готовить окрошку непосредственно перед приемом пищи для профилактики отравления.

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