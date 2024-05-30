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Здоровый сон уменьшает вред от одиночества, выяснили ученые

Sleep: улучшение сна в молодости позволяет людям меньше страдать от одиночества

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Содружества Вирджинии выяснили, что здоровый сон облегчает последствия социального одиночества для состояния человека. Исследование опубликовано в научном журнале Sleep.

В эксперименте приняли участие 2297 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 44 года. Участники заполнили онлайн-анкету о здоровье сна и прошли тест на определение уровня одиночества.

Как показали результаты, улучшение здоровья сна оказалось связано со значительно меньшим уровнем эмоционального, социального и одиночества как такового в целом. Сильнее всего эффект от ночного отдыха проявился среди молодых людей.

«Одиночество — это неотложный кризис общественного здравоохранения, и существует острая необходимость в том, чтобы врачи лучше его понимали и лечили. Наши результаты подчеркивают важную роль, которую сон играет в понимании одиночества на протяжении взрослой жизни. Возможно, усилия по улучшению здоровья сна могут оказать благотворное влияние на одиночество, особенно для молодежи», — отметил ведущий автор исследования, доктор Джозеф Дзержевский.

Согласно научным данным, взрослым необходимо спать не менее семи часов в сутки, чтобы сохранять оптимальное здоровье, продуктивность и бодрость в дневное время.

Ранее ученые выяснили, что постоянное чувство одиночества меняет личность человека в худшую сторону.

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