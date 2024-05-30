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Ученые протестировали пероральную форму революционного средства для похудения

JCM: успешно протестирована пероральная форма активного вещества из Оземпика

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Shutterstock

Семаглутид — основной компонент революционного лекарства Оземпика для похудения и контроля диабета. Новое исследование показало, что пациенты с диабетом могут использовать пероральный препарат вместо инъекционного. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Medicine (JCM).

Ученые проанализировали данные 192 пациентов из двух университетских диабетических центров в Италии. Людям с диабетом 2-го типа (средний возраст — 67 лет) назначили пероральный семаглутид. За ними наблюдали в течение шести месяцев. Терапия привела к значительному улучшению контроля диабета: у пациентов снизился уровень гликированного гемоглобина. Этот показатель отражает уровень сахара в крови в последние три месяца.

Эффективнее всего семаглутид был для людей на ранней стадии диабета. У многих также снизились вес, уровень кровяного давления и содержания белка в моче. Эти изменения указывают на улучшение сердечно-сосудистого и метаболического здоровья. Ученые считают, что пероральный прием семаглутида может быть рекомендован людям с диабетом 2-го типа, особенно при высоком сердечно-сосудистом риске, независимо от уровня гликированного гемоглобина (HBA1C).

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