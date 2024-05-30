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В фабричных шоколадных десертах нашли вызывающие рак вещества

Daily Mail: в фабричных шоколадных вафлях и тортах нашли вызывающие рак вещества

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Илья Питалев/РИА Новости

Популярные фабричные шоколадные десерты, такие как блины, вафли и торты, содержат высокий уровень генотоксичного соединения фурана, который является канцерогеном. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Института биомолекулярной науки и технологии Лувена (IBST) в Бельгии.

Исследователи провели биохимический лабораторный анализ 22 видов промышленных десертов, приобретенных в бельгийских супермаркетах. В их число вошли шоколадные блины, вафли, упакованные лакомства и торты.

Результаты показали, что при обжаривании какао-бобов в шоколадных десертах образуются молекулы, называемые α, β-ненасыщенными карбонилами. При употреблении карбонилы могут повреждать ДНК, взаимодействуя с белками и желудочными ферментами и приводя к ускоренному делению клеток, а также трансформации нормальных клеток в раковые. Отмечается, что в блинах, вафлях и тортах содержалось больше всего канцерогенного вещества.

Кроме того, было установлено, что в составе таких десертов повышена концентрация другого генотоксичного соединения под названием фуран, также ассоциированного с высоким риском развития рака.

Исследователи не уточнили названия брендов, продукция которых содержала больше всего канцерогенов. Ученые выразили надежду, что результаты их работы в дальнейшем помогут понять, как карбонилы образуются в шоколаде.

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