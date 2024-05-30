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Врач назвала возраст, когда появляются признаки «истинного» старения кожи

Дерматолог Коробкова: «истинное» старение кожи становится заметно к 30-35 годам

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Хронобиологическое (истинное) старение кожи становится заметно к 30-35 годам, об этом «Газете.Ru» рассказала врач дерматолог, косметолог клиники лазерной косметологии Delete Инна Коробкова.

«Начиная с пубертата, организм человека теряет по 1% коллагена в год, и на четвертом десятке мы уже видим наглядный результат этого процесса. Снижается упругость кожи, мелкие морщинки вместо черточек на коже начинают напоминать складки, вокруг глаз разрастается веер «линий улыбки», – рассказала врач.

По словам врача, в этой ситуации нужно искать косметические уходовые продукты, способные стимулировать синтез коллагена и эластина в дерме.

«Обычно они имеют пометку «лифтинг-эффект». Приветствуются не просто мгновенно работающие компоненты (карнаубский воск, гиалуроновая кислота, коллаген), но и биологически активные вещества. Сегодня наибольшей популярностью пользуются сахара (рамноза и производные ксилозы), низкомолекулярные пептиды, глюканы, факторы роста, не теряют позиций ретинол и его аналоги», – заключила врач.

Также после 30 в уходе должны быть антиоксиданты, гидрофиксаторы и SPF-фильтры. Уход за кожей должен быть многоступенчатой процедурой с использованием сыворотки, крема и санпротекции – это позволит минимизировать старение кожи и сохранить ее молодость дольше.

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