На МКС отправили новый российский аппарат для орбитального мониторинга катастроф

Ученые из Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) сконструировали новый гиперспектрометр для съемки земной поверхности. Прибор отправили к Международной космической станции (МКС) на борту космического корабля «Прогресс МС-27», стартовавшего с космодрома Байконур 30 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МФТИ.

Устройство состоит из трех блоков: аппаратурного модуля, кронштейна для установки на иллюминатор российского сегмента МКС и программного обеспечения для обработки данных. Гиперспектральный комплекс будут использовать для решения задач экологии, сельского, лесного и водного хозяйства, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Гиперспектрометр может снимать объекты подстилающей поверхности, отвечающей за тепло- и влагообмен с атмосферой, в широком спектральном диапазоне от 0.4 до 1.6 мкм., в 180 каналах шириной от единиц до десятков нанометров.

По словам ведущего научного сотрудника Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ, руководителя проекта Александра Кузьмичева, гиперспектральная информация позволит оценить содержание влаги на сельскохозяйственных территориях. Также с помощью гиперспектрометра можно быстро выявлять незаконные вырубки лесов, оценивать площадь разлива нефти на поверхности водоемов и состояние зон техногенного загрязнения.

За ближайший год разработчики планируют собрать массив спектральных данных о целевых объектах и фоновой обстановке, который будет использоваться при проектировании группировки автоматических космических аппаратов, оснащенных гиперспектрометрами для мониторинга подстилающей поверхности Земли.

Ранее стало известно о планах России продлить эксплуатацию МКС после 2028 года.