Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Высокая температура снижает уровень сахара в крови, выяснили ученые

Life Metabolism: высокая температура улучшает регуляцию глюкозы в крови

close
100%
Freepik.com

Ученые из Уайчжунского сельскохозяйственного университета в Китае обнаружили, что воздействие высоких температур снижает уровень глюкозы в крови и улучшает восприимчивость клеток к инсулину у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Metabolism.

В рамках эксперимента ученые подвергли мышей с ожирением воздействию высоких температур (40°C). Исследователи стремились понять, как нахождение в жарких условиях повлияет на клеточный метаболизм грызунов. Оказалось, что высокая температура воздуха поспособствовала запуску нескольких процессов, в числе которых было снижение уровня сахара в крови.

Кроме того, у грызунов повысилась чувствительность клеток к инсулину. Это показатель характеризует корректность работы инсулиновых рецепторов, участвующих в распределении глюкозы из пищи в организме.

Ученые установили, что в основе такого эффекта лежат механизмы метаболизма сфинголипидов. Это сложный процесс, который включает сотни молекулярных видов и метаболических путей. В их числе деградация церамидов — расщепление липидов (жироподобных молекул), которые отвечают за метаболизм жирных кислот в митохондриях и играют центральную роль в развитии ожирения.

Ранее стало известно, как ультрафиолет влияет на сжигание жира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами