Стало известно, какая диета укрепляет здоровье кишечника и ускоряет похудение

Ученые из Университета штата Аризона установили, что интервальное голодание с увеличенной долей белковых продуктов в рационе улучшает состав микробиома кишечника и помогает эффективно сбрасывать вес. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В восьминедельном эксперименте принял участие 41 человек с избыточным весом или ожирением в возрасте 30-65 лет. Испытуемых разделили на две группы. Первую группу проинструктировали придерживаться интервального голодания. Интервальное голодание — это тип питания, в соответствии с которым в отдельные периоды времени (чаще всего счет идет на часы) человек полностью обходится без еды.

В исследовании не уточняется, какой временной промежуток был определен в качестве периода голодания. Отмечается, что испытуемые принимали пищу четыре-пять раз в день, причем основой рациона выступали белковые продукты. Добровольцы из второй группы придерживались диеты, предполагающей ограничение калорийности.

Результаты показали, что интервальное голодание с акцентом на потребление белка поспособствовало увеличению числа полезных бактерий в кишечнике участников из первой группы. Ученые также установили, что такой тип питания усиливал выработку определенных белковых молекул (цитокинов), ускоряющих окисление жира, в организме.

По словам исследователей, несмотря на то, что в обеих группах среднее потребление калорий в неделю было одинаковым, участники из первой группы добились большего снижения общего веса и жировой массы.

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