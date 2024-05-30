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Названа привычка, имеющая решающее значение для общего здоровья

MedicalXpress: семичасовой сон имеет решающее значение для общего здоровья

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Shutterstock

По словам доктора Хуана Карденаса Росалеса, здоровый и достаточный по продолжительности сон (не менее семи часов в сутки) имеет решающее значение для общего самочувствия и здоровья сердца. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Врач уточнил, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, спящие менее семи часов в сутки люди с большей вероятностью сталкиваются с проблемами со здоровьем. Росалес добавил, что самыми распространенными опасными последствиями недосыпания выступают диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

По мнению доктора, ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время. Такая привычка помогает создать оптимальные условия для регулярного ночного отдыха. Также не стоит забывать о физической активности. Тренировки и повышенная повседневная подвижность приводят к физическому утомлению, естественным образом улучшающему сон.

Не менее важно ограничить время дневного сна (или воздержаться от него в принципе) и создать подходящие условия в комнате для ночного.

Ранее стало известно, какая фаза сна наиболее важна для профилактики стресса.

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