Названо новое опасное последствие ночного бодрствования

Ученые из Университета Аризоны обнаружили, что риск самоубийства достигает пика ночью. Именно на ночные часы приходится 19% всех случаев суицида. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Psychiatry (JСР).

В ходе исследования ученые проанализировали данные о 78 тысячах случаев суицида и 50 тысячах убийств, произошедших в США в период между 2003 и 2017 годами. Они обнаружили, что почти 19% самоубийств и 36% убийств происходят ночью. Также было установлено, что на период с двух до трех часов ночи приходится пик активности, направленной на прекращение собственной или чужой жизни.

Исследователи объяснили, что общий фактор этих двух типов лишения жизни (ночное бодрствование) может стать причиной импульсивного поведения. Ученые предположили, что отсутствие ночного сна ухудшает сложные когнитивные функции мозга, отвечающие за принятие решений, а также ослабляет рациональное мышление в период, когда негативное настроение достигает своего пика. Иными словами, ночью человек находится в так называемом состоянии измененного сознания и не может корректно оценить последствия своих действий.

Также выяснилось, что риск суицида в ночное время был выше среди подростков и молодых взрослых, людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто находился в конфликте с близкими.

Ранее ученые назвали противозачаточные, повышающие риск суицида.