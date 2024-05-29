Ученые назвали новую причину появления многолетних торфяных пожаров в Сибири

Ирландские ученые из Университетского колледжа Корка нашли новую причину длительных подземных пожаров на торфяниках, которые могут продолжаться до 10 лет. Они возникают в Сибири, Канаде, на Аляске и в других северных регионах. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

Большинство специалистов считает, что залежи торфа в почве начинают тлеть из-за природных пожаров на поверхности. Однако в большинстве случаев торфяники начинают тлеть в начале мая, значительно раньше лесопожарного сезона на Крайнем Севере.

Как показало новое исследование, подземный торф может загореться из-за резкого повышения температуры без внешнего источника огня. В последние годы такое происходит все чаще из-за изменений климата.

Команда ученых разработала математическую модель для изучения различных процессов в торфяных почвах. Программа учитывала влияние отдельных микробов, способных выделять тепло и углекислый газ.

Как показали расчеты, определенные бактерии действительно способны нагревать торфяники до температуры около 80 °C, что позволяет им тлеть всю зиму и вспыхивать с новой силой с наступлением весны. Обычно для этого не требуется прохождения наземного пожара.

Ученые отметили, что подобный эффект был уже очень давно известен фермерам и всем, кто использует компост. Компост представляет собой смесь растительного перегноя с землей, очень похожего на торф по составу. Во время сильной жары компостные кучи могут самовозгораться.

По словам специалистов, с горящими торфяниками очень сложно справиться. Но есть надежда, что борьба с изменением климата поможет обуздать рост глобальных температур и снизит частоту пожаров такого типа.

Ранее в России предложили решение проблемы заброшенных и пожароопасных торфяников.