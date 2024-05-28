Ученые обнаружили еще одну причину экстремальной жары на Венере

Итальянские астрономы из Университета Аннуцио пришли к выводу, что на Венере продолжается вулканическая активность. На это указывают сведения, собранные во время радиолокационного картирования соседней планеты 30 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда изучила результаты сканирования, выполненного космическим аппаратом «Магеллан» с 1990 по 1992 год. В это время научный зонд совершил облет Венеры на высоте 295 километров над ее поверхностью.

В далеком прошлом Венера во многом походила на Землю и обладала океанами. Но за миллиарды лет сильнейший парниковый эффект выпарил всю влагу, сделав планету самым жарким миром в Солнечной системе со средней температурой около 465 °C.

Новое исследование позволило установить еще одну причину экстремальных условий на Венере. Анализ данных обнаружил лавовые потоки на склоне горы Сиф Монс и в западной части Ниобийской равнины. При этом сканирование «Магеллана» охватило лишь 16% поверхности планеты.

Ученые выяснили, что на Венере может происходить до 42 извержений вулканов за время полного оборота вокруг Солнца, причем 20 из них продолжаются более 1000 земных дней. Вулканические выбросы поддерживают из без того мощный парниковый эффект.

Поскольку планета вращается вокруг своей оси крайне медленно, один день на ней длится дольше, чем один год. В пересчете на земные показатели это означает до 120 извержений за год. Исследователи уточнили, что вулканическая активность на Венере сравнима с нашим миром.

Ранее ученые выяснили, каким образом Венера лишилась своих океанов.