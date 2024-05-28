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Ученые впервые вылечили кота от незаживающей раны с помощью вирусов

VetQuart: персонализированная фаговая терапия успешно дебютировала в ветеринарии

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Shutterstock

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме объявили о прорыве в лечении устойчивых к антибиотикам инфекций у животных. Им удалось избавить кота от полирезистентной бактерии Pseudomonas aeruginosa, которая мешала заживлению раны после операции. Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Quarterly (VetQuart).

Участником эксперимента стал пятилетний сиамский кот по кличке Сквикерс, страдавший от тяжелой инфекции после хирургического лечения последствий падения с высоты. Заражение не поддавалось обычным антибиотикам и не проходило пять месяцев.

Команда разработала комбинацию специфических вирусов-бактериофагов, или просто фагов, уничтожающих микроорганизмы.

Фаговая терапия в сочетании с антибиотиками позволила ране на лапе питомца полностью зажить за 14 недель.

По словам ученых, фаготерапия в ветеринарии может стать спасением для животных, поскольку устойчивые к антибиотикам супербактерии поражают до 8,5% домашних любимцев после операций.

Ранее исследователи выяснили, что обычные лекарства от паразитов могут угрожать жизни 1% домашних кошек.

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