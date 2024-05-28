Стало известно, когда РАН завершит работу по переходу ВАК под эгиду академии

Российская академия наук планирует завершить работу по переходу Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под эгиду РАН в 2024 году. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании РАН, передает ТАСС.

«В разработке находится дорожная карта по переходу ВАК под эгиду академии. Рассчитываем в нынешнем году закончить все необходимые процедуры», — сказал он.

Красников добавил, что председателем ВАК станет один из вице-президентов РАН, представителем академии будет ученый секретарь ВАК. По его словам, экспертные советы ВАК теперь будут проходить в РАН.

Красников подчеркнул, что в академии наук внимательно анализирует все новые подходы, внедренные в работу ВАК.

«Для подготовки будущих научных кадров очень важно, чтобы методики аттестации соответствовали самым высоким требованиям, были продуманны и последовательны», — заключил президент РАН.

До этого председатель Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов заявлял, что нововведения в системе аттестации сделают проще защиту диссертаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования.