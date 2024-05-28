В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи

Европейский медицинский центр запустил в 2023 году платформу EMC-Connect для сбора данных о состоянии здоровья пациентов. На базе этого приложения в режиме апробации запущен сервис, анализирующий ряд параметров здоровья пациента — пульс, артериальное давление, частоту дыхания и прочее — по видеоселфи за минуту. Об этом «Газете.Ru» сообщили в IT-компании «ТелеМедХаб», которая отвечает за интеграцию системы.

Благодаря этой технологии можно более эффективно выявлять риски сердечно-сосудистых, эндокринологических, ментальных и других заболеваний, а также накапливать базу данных для того, чтобы прогнозировать динамику их роста среди населения.

Для того, чтобы воспользоваться умным мониторингом, необходимо подключить сервис «МобилМедИИ» в приложении EMC-Connect и указать параметры пользователя — пол, возраст, вес и рост.

Работа технологии построена на анализе света, отраженного от лица пациента и взаимодействующего с кровеносными сосудами в глубоких слоях кожи. Для такого анализа подходит именно лицо — открытая часть тела, по которой можно сделать вывод о кровотоке в организме. Измерения с помощью камеры занимают всего лишь 60 секунд. В отличие от зарубежных аналогов мониторинг отличается большей точностью за счет четкого центрирования и дополнительной рамки для захвата лица.

После измерений в EMC-Connect загружаются данные по работе пульса, частоте дыхания и сердечных сокращений, уровню насыщения крови кислородом и гемоглобином, артериальному давлению и прочие показатели. С этой информацией могут ознакомиться не только пациенты, но и врачи, которые оценивают возможные риски возникновения заболеваний и делятся соответствующими рекомендациями.

«Мы гордимся, что первыми на российском медицинском рынке запустили такой инновационный цифровой продукт, как анализ состояния здоровья пациента по технологии фотоплетизмографии, то есть по видеоизображению лица. Подобные инструменты уже есть во многих странах мира. В отличие от умных камер здоровья, где необходимо посылать врачам свои фотографии или видео, пользователи EMC-Connect проводят диагностику благодаря камере телефона и сохраняют необходимые данные в приложении. Кроме того, для этого им не нужны дополнительные устройства, что позволяет кратно расширить аудиторию сервиса», — рассказал «Газете.Ru» директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин.

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