Ученые выявили участки мозга, играющие роль в развитии заикания

Ученые из Университета Турку (Финляндия), Университета Торонто (Канада) совместно с коллегами из других стран обнаружили, что два крошечных участка мозга — клауструм и миндалевидно-триатальная переходная область, — могут играть роль в формировании заикания. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

В научной работе рассматривались два различных типа заикания — развившееся в раннем возрасте и приобретенное позже. Исследователи объяснили, что чаще всего этот дефект речи проявляется в детском возрасте, но также может быть вызван очаговым повреждением головного мозга вследствие инсульта или других неврологических заболеваний. Ученые стремились выяснить, на какой нейронной основе базируется специфика речи.

В исследовании использовались три независимых набора данных: отчеты о случаях приобретенного нейрогенного заикания после инсульта, результаты клинических исследований с участием людей с приобретенным нейрогенным заиканием после инсульта и информация о здоровье взрослых с постоянным заиканием.

Ученые планировали проверить, связаны ли мозговые повреждения, провоцирующие приобретенное заикание, с общей сетью мозга. В ходе дополнительных исследований так называемую «сеть заикания» обнаружили в левой части затылочного отверстия. Ученым удалось установить, что эта сеть отвечает за движения губ и всего лица, а также за последовательность речи.

Также исследователи обнаружили два не идентифицированных в предыдущих научных работах крошечных участка мозга — клауструм и миндалевидно-триатальную переходную область. Они установили, что активность этих областей позволяет судить о сходстве приобретенного и развившегося в раннем возрасте заикания на нейронном уровне.

Ранее в мозге была обнаружена область, ответственная за оказание помощи другим.