Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили участки мозга, играющие роль в развитии заикания

Brain: за заикание могут быть ответственны два крошечных участка мозга

close
100%
Shutterstock

Ученые из Университета Турку (Финляндия), Университета Торонто (Канада) совместно с коллегами из других стран обнаружили, что два крошечных участка мозга — клауструм и миндалевидно-триатальная переходная область, — могут играть роль в формировании заикания. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

В научной работе рассматривались два различных типа заикания — развившееся в раннем возрасте и приобретенное позже. Исследователи объяснили, что чаще всего этот дефект речи проявляется в детском возрасте, но также может быть вызван очаговым повреждением головного мозга вследствие инсульта или других неврологических заболеваний. Ученые стремились выяснить, на какой нейронной основе базируется специфика речи.

В исследовании использовались три независимых набора данных: отчеты о случаях приобретенного нейрогенного заикания после инсульта, результаты клинических исследований с участием людей с приобретенным нейрогенным заиканием после инсульта и информация о здоровье взрослых с постоянным заиканием.

Ученые планировали проверить, связаны ли мозговые повреждения, провоцирующие приобретенное заикание, с общей сетью мозга. В ходе дополнительных исследований так называемую «сеть заикания» обнаружили в левой части затылочного отверстия. Ученым удалось установить, что эта сеть отвечает за движения губ и всего лица, а также за последовательность речи.

Также исследователи обнаружили два не идентифицированных в предыдущих научных работах крошечных участка мозга — клауструм и миндалевидно-триатальную переходную область. Они установили, что активность этих областей позволяет судить о сходстве приобретенного и развившегося в раннем возрасте заикания на нейронном уровне.

Ранее в мозге была обнаружена область, ответственная за оказание помощи другим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами