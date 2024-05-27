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Врач рассказал, почему не проводится реакция Вассермана

Врач Заславский: анализ на сифилис — реакция Вассермана — в России не проводится

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Реакцию Вассермана для выявления возбудителя сифилиса в России не проводят, так как она обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью, а также потому что упразднены виварии при кожно-венерологических диспансерах – рассказал «Газете.Ru» дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

«Проведение реакции Вассермана было возможно, когда при кожно-венерологических диспансерах были свои виварии. Там содержались бараны, их эритроциты нужны при проведении этого теста. Реакция Вассермана давала возможность не только определить качественно сам факт наличия сифилиса, но и оценить количественный результат реакции. Помните знаменитые «четыре креста»? Это значит сифилис есть, «реакция резко положительная», – рассказал Заславский.

По его словам, сегодня вивариев нет и проводится прямая детекция возбудителя. Берут мазок из шанкра и в микроскоп ищут возбудителя заболевания.

«Это вытянутая спирохета с четырьмя видами движения: поступательным, вращательным, сгибательным и маятникообразным. На ней 8-12 завитков. Трепонема двигается с чувством собственного достоинства, а перед делением (раз в 28-30 часов) бактерия сгибается пополам, — низко «кланяется» за причиненные неудобства», – отметил врач.

Также проводят серологические нетрепонемные тесты, но они становятся положительными через одну-две недели после образования шанкра, и имеют невысокую чувствительность, могут давать ложноположительные результаты.

«Поэтому рекомендуется использовать комбинацию нетрепонемного и трепонемного тестов. Общая характеристика трепонемных тестов: чувствительность — 70-100% (в зависимости от вида теста и стадии сифилиса), специфичность — 94-100%», – заключил врач.

Подробнее о том, как заподозрить у себя сифилис, в каких местах организма могут появиться язвы, отчего растет заболеваемость поздними формами и почему эта болезнь с человечеством навсегда – в интервью Заславского «Газете.Ru».

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