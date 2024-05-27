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Оказалось, что в России первыми открыли свойства пенициллина

Врач Заславский: в России первыми применили пенициллин для лечения сифилиса

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Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году, который начали применять для лечения сифилиса. Однако в Петербурге уже в 1871 году использовали зеленую плесень (пенициллин) для лечения этого заболевания, рассказал «Газете.Ru» дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

«Вячеслав Авксентьевич Манассеин и Алексей Герасимович Полотебнов уже проводили свои опыты. Они называли эту плесень «магический гриб», выращивали на кусочке лимона с добавлением облупленного апельсина и заплесневелой щепки, переносили в миндальное масло, делали масляную эмульсию и беличьей рисовальной кисточкой наносили на трофическую варикозную язву, чирий (фурункул) и сифилис. При трофических язвах не помогало, а при чирие и сифилисе — да», – рассказал специалист.

По его словам, работы ученых об отношении бактерий к зеленому кистевику (penicillum glaucum) были опубликованы в Военно-медицинском журнале в 1871 году.

«Так что можно сказать, что в России первыми в мире нашли свойства зеленой плесени или пенициллина, а также применили ее против сифилиса. Но ученые не запатентовали свое открытие, спорили между собой, а также не стали делать массовое производство лекарства. И только в 1941 году впервые пенициллин применили для лечения человека с тяжелой формой общего заражения крови», – отметил врач.

Сифилис до сих пор лечат пенициллином, так как бактерия-возбудитель, трепонема обладает маленьким геномом. Он не имеет инструментов для перестройки и выработки резистентности к препарату.

Подробнее о том, как заподозрить у себя сифилис, в каких местах организма могут появиться язвы, отчего растет заболеваемость поздними формами и почему эта болезнь с человечеством навсегда – в интервью Заславского «Газете.Ru».

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