Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, снижающие риск развития подагры

JAMA: молочные продукты и чай снижают риск развития подагры

close
100%
Shutterstock

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что чай, кофе, молочные и зерновые продукты снижают риск развития подагры, а фруктовые соки, продукты животного происхождения и растительные масла — напротив, повышают. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of American Medical Assocoation).

В исследовании приняли участие почти 123 тысячи человек. Средний возраст мужчин и женщин составил 54 и 50,9 лет соответственно. В ходе первого этапа ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, а также попросили их рассказать о привычном рационе питания. После этого начался период наблюдения за участниками.

За время наблюдения подагра (подагрический артрит) была впервые диагностирована почти у 2700 человек. Исследователи подсчитали, что каждая дополнительная ежедневная порция цельных злаков снижала риск развития этого заболевания на 7%, чая и кофе — на 5%, а молочных продуктов — на 15%. Фруктовые соки и сладкие напитки повышали вероятность появления подагры на 6%, а растительные масла — 16%. Злоупотребление животными жирами и рыбой также достоверно коррелировало с высоким риском развития подагры.

Ученые объяснили, что включение молочных продуктов в рацион снижает уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Кристаллы мочевой кислоты образуют вокруг суставов и в их структурах отложения, которые и являются причиной боли при подагрическом артрите.

Ранее была названа привычка, сохраняющая здоровье коленных суставов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами