Вакцина против туберкулеза может защитить от тяжелого коронавируса

Вакцина БЦЖ, которая около ста лет назад была разработана для борьбы с туберкулезом, может защитить людей с диабетом 1-го типа от тяжелого течения коронавирусной и других инфекций. Это показало исследование, опубликованное в журнале iScience.

Люди с диабетом 1-го типа склонны к инфекционным заболеваниям и тяжелому течению COVID-19. При этом для них менее эффективны мРНК вакцины против коронавируса. В новом высококачественном исследовании было показано, что решить эту проблему может вакцина БЦЖ.

В эксперименте принял участие 141 человек с диабетом. Схема вакцинации была модифицирована таким образом, чтобы у пациентов быстрее выработались антитела в ответ на вакцину БЦЖ. 93 из них получили пять или шесть доз препарата, а 48 — плацебо (инъекции без активного вещества для исключения эффекта самовнушения). За ними следили в течение 36 месяцев.

В начале пандемии, когда вирус был особенно опасен, эффективность вакцины составила 92%, что сравнимо с эффективностью вакцин Pfizer и Moderna у здоровых взрослых. На протяжении всего периода исследования эффективность составила 54,3%. Также участники реже страдали от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.

Ученые отметили, что иммунитет при вакцинации БЦЖ может длиться десятилетиями. Этим она отличается от вакцин против гриппа или коронавируса, которые защищают лишь несколько месяцев.

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