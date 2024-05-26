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Врач назвала первый симптом проблем с щитовидной железой

Эндокринолог Мокрышева: повышенная тревожность может указывать на гипотиреоз

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40% пациентов с гипотиреозом (снижением функции щитовидной железы) страдают от повышенной тревожности. Об этом aif.ru рассказала эндокринолог, директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Иногда бывает трудно отличить психиатрическое заболевание от симптомов гипотиреоза. У многих людей при гипотиреозе есть симптомы клинической депрессии, чувства грусти и раздражительности», — рассказала врач.

Другие проявления гипотиреоза включают усталость, набор веса и перепады настроения. При обнаружении гипотиреоза обязательно нужно начать лечение, чтобы избежать повреждения нервов, сердца и проблем с глотанием и дыханием.

Снизить риск дефицита гормонов щитовидной могут отказ от курения и добавление в пищу йодированной соли (она не повлияет на вкус блюд).

До этого врач рассказала, что расстройства щитовидной железы могут вызвать сбои в работе сердца: тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий.

Ранее врач сообщила, что отеки ног могут указывать на синдром «тиреотоксического сердца».

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