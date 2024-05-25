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Российские врачи провели мужчине сложную операцию на челюсти

В СамГМУ пациенту изготовили и установили титановый протез челюсти мужчине

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Самарские врачи изготовили и установили протез челюсти из титана мужчине, пострадавшему от рака слюнной железы. Об этом сообщает «Российская газета».

Полтора года назад из-за опухоли пациенту мужчине удалили опухоль и частично — челюсть, которую заменили его собственными тканями из подвздошной кости. Однако через год произошел перелом нижней челюсти, и врачам пришлось удалить новый ее фрагмент.

После этого мужчина не мог нормально пережевывать пищу. В Самарском государственном медуниверситете (СамГМУ) для него изготовили титановый протез. Он полностью повторяет контуры дефекта нижней челюсти. Также на него нанесли минерал гидроксиапатит в местах соприкосновения с костью, чтобы снизить риск отторжения протеза.

Хирургам удалось восстановить не только контур лица пациента, но и жевательную функцию. В импланте имеются отверстия для зубного протезирования, которое ожидает пациента.

«Такой эндопротез мы выпустили впервые. Если обычно моделирование занимает до семи дней, в этом случае оно заняло три недели», — отметил Андрей Николаенко.

Ранее российский врач рассказал о выздоровлении пациента с 4-й стадией рака.

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