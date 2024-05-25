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Врач рассказал о симптомах рака щитовидной железы

Онколог Габриелян: осиплость голоса может быть симптомом рака щитовидной железы

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Боли и уплотнения в области шеи, осиплость голоса и проблемы с глотанием могут быть признаком рака щитовидной железы. Об этом врач-онколог Самарского областного клинического онкологического диспансера Алексей Габриелян рассказал в группе больницы во «Вконтакте».

На рак щитовидной железы могут указывать: уплотнение на шее, боль в области шеи, осиплость голоса, проблемы с глотанием или дыханием, не связанный с инфекцией кашель, слабость, возбудимость, тахикардия, субфебрильная температура (37-38°C).

Для диагностики используют ультразвуковое исследование и анализ крови на гормоны. Основной метод лечения рака щитовидной железы – хирургический. Благодаря малоинвазивным операциям можно добиться хорошего эстетического результата и минимальных послеоперационных осложнений. После операции всем пациентам назначают гормонотерапию.

До этого врач рассказала, что расстройства щитовидной железы могут вызвать сбои в работе сердца: тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий.

Ранее врач сообщила, что отеки ног могут указывать на синдром «тиреотоксического сердца».

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