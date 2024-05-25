Врач рассказала про синдром «тиреотоксического сердца»

Гормоны щитовидной железы напрямую влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Их повышенный уровень, или гипертиреоз, который наблюдается длительный период времени, может привести к развитию «тиреотоксического сердца», об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

«Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое «тиреотоксического сердца»», – рассказала Римская.

По ее словам, это состояние проявляется развитием сердечной дисфункции (снижение сократительной способности сердца) и сердечной недостаточности.

«К жалобам пациентов на тахикардию, нерегулярность сердечного ритма прибавляются жалобы на одышку сначала при физической нагрузке, затем в покое. Отеки нижних конечностей также могут быть симптомом этого состояния», – заключила кардиолог.

Каким образом гормоны щитовидки заставляют сердце «нервничать», как понять, что проблемы с сердцем связаны с эндокринной системой и чем лечить сердце на фоне гормональных изменений – в интервью Римской «Газете.Ru».

Ранее психолог рассказала, как справиться со страхом родов.