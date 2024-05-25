проект

>

Врач рассказала про синдром «тиреотоксического сердца»

Врач Римская: отеки ног могут указывать на синдром «тиреотоксического сердца»

close
100%
Shutterstock

Гормоны щитовидной железы напрямую влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Их повышенный уровень, или гипертиреоз, который наблюдается длительный период времени, может привести к развитию «тиреотоксического сердца», об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

«Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое «тиреотоксического сердца»», – рассказала Римская.

По ее словам, это состояние проявляется развитием сердечной дисфункции (снижение сократительной способности сердца) и сердечной недостаточности.

«К жалобам пациентов на тахикардию, нерегулярность сердечного ритма прибавляются жалобы на одышку сначала при физической нагрузке, затем в покое. Отеки нижних конечностей также могут быть симптомом этого состояния», – заключила кардиолог.

Каким образом гормоны щитовидки заставляют сердце «нервничать», как понять, что проблемы с сердцем связаны с эндокринной системой и чем лечить сердце на фоне гормональных изменений – в интервью Римской «Газете.Ru».

Ранее психолог рассказала, как справиться со страхом родов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами