Врач рассказала, как щитовидка влияет на «плохой» холестерин

Тиреоидные гормоны регулируют кровоток коронарных сосудов и участвуют в метаболизме жиров. Недостаток гормонов щитовидки или гипотиреоз приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

«Гипотиреоз приводит к уменьшению активности рецепторов ЛПНП (липопротеина низкой плотности – плохого холестерина) на гепатоцитах (клетках печени), что приводит к уменьшению поглощения ЛПНП клетками печени и к его повышению в крови», – рассказала Римская.

Кроме того, по словам кардиолога, вследствие недостатка тиреоидных гормонов увеличивается сосудистая жесткость и возникает дисфункция эндотелия – клеток, выстилающих сосуды изнутри.

«Дисфункция этих клеток приводит к повышению проницаемости для плохого холестерина и отложению его в стенке сосудов. Эндотелиальная дисфункция является ключевым фактором запуска и прогрессирования атеросклеротического процесса и ассоциирована с увеличением риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Восполнение недостатка тиреоидных гормонов с помощью гормонозаместительной терапии (левотироксином) улучшает липидный профиль у пациентов», – заключила кардиолог.

Каким образом гормоны щитовидки заставляют сердце «нервничать», как понять, что проблемы с сердцем связаны с эндокринной системой и чем лечить сердце на фоне гормональных изменений – в интервью Римской «Газете.Ru».

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