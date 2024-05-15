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Ученые превратили отходы соевого биодизеля в сырье для 3D-печати

JBB: побочный продукт биодизельного производства преобразовали в сополимеры

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Bob Hubner/wsu.edu

Американские ученые из Луисвиллского университета в штате Кентукки разработали метод утилизации отходов производства биодизельного топлива из сои, превращая их в материал для 3D-печати. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).

Команда создала процесс преобразования органического неглицерина (MONG) в сополимеры, подходящие для образования нитей в 3D-принтере.

MONG образуется при разделении соевого масла на метиловые эфиры (которые служат топливом) и глицерин. Неглицерин состоит из свободных жирных кислот, триглицеридов и других органических остатков.

Исследователи охарактеризовали соевый MONG и оценили его потенциал в качестве сополимера для производства сырья для 3D-печати. Они сосредоточились на улучшении термической стабильности MONG посредством двух предварительных обработок: с помощью кислоты и комбинации кислоты с перекисью.

В результате получилась стабилизированная паста с повышенной кристалличностью и образованием низкомолекулярных жирных кислот, хорошо подходящая для сополимеризации с термопластичными полимерами.

По словам ученых, открытие поможет решить проблему растущего количества органического неглицерина, образующегося при производстве соевого биодизеля и в итоге попадающего на свалки.

Ранее исследователи превратили отходы куриного жира в суперконденсатор.

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