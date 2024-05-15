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Горькая пища повышает кислотность желудка, выяснили ученые

JAFC: горькая еда повышает кислотность желудка, воздействуя на особые рецепторы

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Vslv/Wikimedia

Горькая пища повышает кислотность желудочного сока путем воздействия на особые вкусовые рецепторы на поверхности париетальных клеток органа. К таким выводам пришли ученые из Института биологии пищевых систем имени Лейбница при Мюнхенском техническом университете. Результаты исследования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые объяснили, что язык — не единственная область, где расположены вкусовые рецепторы. Они также находятся на поверхности других тканей и клеток, в число которых входят париетальные клетки желудка. Это эпителиальные клетки, которые выделяют соляную кислоту.

Чтобы выявить механизмы молекулярного взаимодействия между определенными вкусовыми характеристиками пищи, рецепторами горького вкуса и выработкой кислоты в желудке, исследователи провели эксперимент с человеческими париетальными клетками HGT-1 с помощью особой тест-системы.

В лабораторных условиях образцы тканей области тела желудка подвергли воздействию двух горьких веществ — кофеина и l-аргинина. Результаты показали, что оба пищевых компонента стимулировали открытие специфических ионных каналов, по которым соляная кислота попадает в полость желудка. Высокая концентрация соляной кислоты в желудочном соке свидетельствует о его повышенной кислотности.

Ученые надеются, что их открытие может послужить основой для разработки инновационных подходов к лечению различных заболеваний желудка, связанных с заниженными или завышенными показателями кислотности. Обе патологии в равной степени ухудшают качество жизни и вызывают сбои в работе всего пищеварительного тракта.

Ранее был найден способ уменьшить или увеличить кислотность желудка.

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