Ученые создали липкий пестицид не вреднее растительного масла

Нидерландские ученые из Вагенингенского и Лейденского университетов создали новый тип пестицида против вредоносных насекомых. В отличие от других инсектицидов, он защищает растения за счет липких свойств и относительно безопасен при проглатывании человеком. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Разработка специалистов основана на природном механизме, которым пользуется хищное растение росянка. Она выделяет клейкое вещество для ловли насекомых.

Команда использовала растительное рисовое масло, превратив его в липкие круглые частицы диаметром около одного миллиметра. Мелкие вредители приклеиваются к таким шарикам и не могут наносить ущерб урожаю.

При этом силы органического клея недостаточно, чтобы повлиять на опылителей и других полезных насекомых. Новый инсектицид сохраняется на стеблях и листьях растительных культур в течение трех месяцев.

Исследователи считают, что такой механизм не позволит вредителям выработать устойчивость, как это бывает с ядохимикатами. Насекомые смогут противодействовать клейким ловушкам лишь за счет увеличение размеров тела, на что уйдет много времени.

Кроме того, рисовое масло не причиняет вреда здоровью человека, если его не употреблять в больших количествах. Однако ученые намерены дополнительно изучить последствия попадания значительного объема этого вещества в окружающую среду, если их разработку начнут активно применять в сельскохозяйственной промышленности.

