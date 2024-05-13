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Названа опасность разогрева еды в не предназначенной для микроволновок посуде

Врач Гальянова: при нагревании пластика в СВЧ-печи выделяется опасный бензол

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Jan Haas/Global Look Press

В микроволновой печи лучше не разогревать еду в пластиковой посуде и непригодных для этого контейнерах — из материала выделяется бензол, который приводит к возникновению мутаций и повреждению ДНК. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анастасия Гальянова.

«Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ. Одно из самых вредных соединений — бензол, который способствует окислительному стрессу, приводит к возникновению различных мутаций и повреждению ДНК. Лучше всего готовить и разогревать еду в стекле или керамической посуде», – рассказала врач.

По словам специалиста, для применения в микроволновке подходит пищевой пластик, если на нем есть соответствующий разрешающий знак — цифра пять внутри треугольника или знак микроволновки.

«Время на разогрев также следует ограничить — до минуты. При длительном нагревании или обработке в микроволновой печи количество нутриентов снижается примерно на 40 %. Если же есть возможность выбрать другой способ приготовления или разогрева пищи, то лучше использовать плиту или духовку, чем микроволновку», – отметила Гальянова.

Ранее врач рассказала, сколько можно съесть ягод за один раз без вреда для здоровья.

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