Стало известно, как распределение жира и рост влияют на риск рака кишечника

Люди, страдающие ожирением, а также высокие люди с жиром на животе чаще заболевают колоректальным раком. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances, сообщает Health.

Обычно для оценки риска рака толстой и прямой кишки (колоректального) используют индекс массы тела (ИМТ). Этот показатель зависит от роста и веса и позволяет оценить, есть ли у человека ожирение или дефицит веса. Однако ИМТ не учитывает распределение жира по телу, которое, как показали последние исследования, может влиять на риск многих заболеваний.

В новой работе ученые проанализировали данные 329 тысяч британцев, которых разделили на четыре группы: люди среднего роста с ожирением; высокие люди с общим ожирением; высокие люди с центральным ожирением; низкие люди с относительно тонкой талией и бедрами, но с большим весом и ИМТ. Их риск рака сравнивали со средним в обществе.

У высоких людей с центральным ожирением риск колоректального рака был выше в среднем на 12%, а у женщин в этой группе — на 18%. У людей из группы, страдающих ожирением, риск развития колоректального рака был на 10% выше. Другие формы ожирения были связаны с незначительным увеличением риска колоректального рака.

Высокий рост до этого был связан с повышенным риском восьми видов рака, включая колоректальный. Считается, что у высоких более длинная толстая кишка, из-за чего выше вероятность возникновения клеток с мутациями, характерными для рака. Также у высоких могут быть другие факторы риска, например гормональный дисбаланс. Кроме того, они часто много едят, что потенциально может повысить уровень воздействия на них канцерогенов (вызывающих рак веществ).

Ученые подчеркнули, что похудение часто не позволяет изменить тип телосложения, который зависит от генов. Однако есть другие способы снизить риск развития колоректального рака: ограничение потребления алкоголя, регулярные физические нагрузки, отказ от курения, борьба со стрессом и достаточный сон. В диету нужно добавить больше цельнозерновых и бобовых и ограничить потребление красного (говядины, свинины) и обработанного мяса (колбас, сосисок).

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